El Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para un adulto e internación para tres adolescentes imputados en el asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler en Chicureo, Colina, ocurrido el 28 de febrero, mientras que un quinto detenido quedó en libertad al no poder ser vinculado al delito. La Fiscalía pidió la medida cautelar al considerar a los detenidos como un peligro para la sociedad, siendo acogida por el tribunal que estableció un plazo de investigación de 120 días. Los cuatro formalizados fueron aprehendidos en flagrancia, realizándose diligencias para fortalecer su vinculación con el crimen. El sujeto liberado no fue reconocido por las víctimas ni su celular fue georreferenciado en la comuna del hecho, indicando haber sido convocado por otro imputado después del delito.

Según la Fiscalía, este último no pudo ser vinculado al delito, ya que no fue reconocido por las víctimas ni su celular fue georreferenciado en la comuna donde ocurrió el hecho.

Fiscalía por prisión preventiva e internación para los imputados por asesinato de ciudadano francés

El fiscal Gonzalo Álvarez, jefe de la Fiscalía Local de Chacabuco, dependiente de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, precisó que su solicitud para que los detenidos quedaran tras las rejas estaba argumentada en que los consideraba “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El tribunal acogió esta petición y estableció un plazo de investigación de 120 días.

Así, el Juzgado de Garantía de Colina dio por acreditada la existencia del delito y la participación de los cuatro imputados como autores del delito de robo con homicidio.

El fiscal Álvarez detalló que los cinco imputados fueron aprehendidos en situación de flagrancia y que, durante la ampliación de la detención, se realizaron diversas diligencias investigativas. Estas se llevaron a cabo para vincular con mayor fuerza a los cuatro formalizados y corroborar el testimonio del quinto detenido.

“No olvidar que él fue detenido no dentro de un vehículo, sino con una distancia de al menos 100 metros“, precisó el persecutor. Además, el fiscal Álvarez afirmó que el sujeto que quedó en libertad dijo “que fue convocado por otro de los imputados a posteriori del delito“.

“De acuerdo con las diligencias investigativas realizadas, de alguna forma no se logró vincularlo. No fue reconocido por las víctimas, no se georreferenció su equipo celular en la comuna de Colina y, además, se corroboró cierta comunicación que había tenido con uno de los otros imputados a las cuatro de la madrugada”, concluyó el jefe de la Fiscalía Local de Chacabuco.