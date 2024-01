"Hay que ser medio tonto para lucir tanta plata en la calle": académico comenta violento robo de Rolex

Varias críticas recibió Sebastián Gray, arquitecto y académico de la Universidad Católica, quien a través de la red social X opinó sobre el robo de un millonario reloj Rolex en Vitacura.

Se trata de un hecho ocurrido la tarde del jueves en un restaurante de dicha comuna, ubicado en Nueva Costanera con Juan Bautista Pastene.

Hasta ese lugar llegaron “motoclocks” para sustraer el reloj de lujo de un cliente, un Rolex avaluado en $50 millones.

Ante este ilícito, otro cliente se abalanzó y tiró al suelo a uno de los delincuentes. Sin embargo, un amigo salió en su auxilio, ya que los delincuentes sacaron un arma de fuego.

Por redes sociales se viralizó un video de este delito, lo que llevó a que varios usuarios comentaran lo ocurrido. Uno de ellos fue Gray, quien conectó el ilícito con la ostentación de este tipo de elementos de lujo.

“Hay que ser medio tonto para lucir tanta plata en la calle (válido en cualquier época de la historia). La gente verdaderamente rica jamás ha hecho ostentación de su fortuna, no sólo por seguridad, sino por decencia”, dijo.

Rápidamente, el arquitecto se llenó de críticas. Una de ellas vino del periodista y escritor Óscar Contardo, quien le replicó que “si alguien quiere ir con treinta rolex caros, carísimos, debería poder hacerlo aunque no sea ‘verdaderamente rico’. Cosa de cada quien gastar o lucir. Nadie tendría que salir a la calle temiendo que le pongan una pistola en la cabeza”.

Así, se inició un debate entre ambos donde Gray dijo que “mostrar la plata en público es una compulsión de arribistas. Ningún rico auténtico, de plata vieja, siente jamás el menor impulso de ostentar su fortuna, salvo en sociedad”.

“Sebastián: no se trata de si la gente es o no es arribista. Si alguien es rico, antiguo o no. Se trata de otra cosa. Y lo que dices es tan profundamente clasista, que francamente no se sostiene”, le retrucó Contardo.

Finalmente, el periodista le dijo que “yo no creo que la gente merezca ser asaltada por ir luciendo su riqueza nueva, o su riqueza vieja. No es correcto. Nadie se merece eso. Solo eso. Lo siento”; a lo que Gray respondió que “nadie merece ser asaltado, por supuesto. Pero asaltos han existido desde el origen de los tiempos, así como todo tipo de crímenes y guerras. Naturaleza humana es también saber sobrevivir”.