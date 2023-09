Un informe de la Contraloría General de la República objetó casi 5 mil millones de pesos gastados durante la administración del exalcalde de la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana, Raúl Torrealba, imputado por delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

El informe tiene más de 270 páginas, y explica una serie de irregularidades detectadas en la Municipalidad de Vitacura, bajo la administración de Torrealba, específicamente en 2020.

Una de las principales irregularidades detectadas, indica que se constataron gastos rendidos pero no acreditados, por un monto total de $1.414.488.629, correspondientes a rendiciones por subvenciones transferidas por la Municipalidad de Vitacura a las entidades Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deporte y el Consejo Local de Deportes de Vitacura.

Contraloría también acusó que en 2020 se gastaron más de 638 millones de pesos por “servicios que no fueron prestados por la proveedora María Ximena Nieto Alarcón; omisión de los descuentos establecidos en el contrato de prestación de servicios entre Vitasalud y Clínica Tabancura; planes complementarios de salud que no se encuentran contenidos en los objetivos de la subvención; duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos; pagos al proveedor Telemed Servicios Sociosanitarios SpA que exceden el monto máximo establecido en el contrato; notas de crédito no consideradas en las rendiciones de cuentas y recursos recaudados no devueltos por servicios no prestados”.

🔴Además, se cuestiona la acreditación de recursos transferidos mediante cheques, el uso de cuentas corrientes personales para pagos y la contratación de personal con vínculos de parentesco sin respaldo adecuado. 👉 Informe completo https://t.co/57qZqA2WwL pic.twitter.com/K8kJLCkSZn — Contraloría (@Contraloriacl) September 7, 2023

Informe de Controlaría por Vitacura