Este lunes y martes, se presentaron problemas para generar los pagos con código QR bip!, para validar pasajes en el transporte público en la región Metropolitana.

Recordemos que es necesario cancelar el pasaje con este método para optar al beneficio “Dale QR – Monto Máximo Mensual”, el cual comenzó el recién pasado 1 de septiembre.

El cual consta en que aquellos usuarios que paguen su pasaje mediante los códigos QR de las aplicaciones Red Movilidad o Banco Estado, al alcanzar los $38.000 en pagos, el resto de los pasajes del mes son gratis.

Si bien desde Red Movilidad anunciaron que ya volvió a operar con normalidad la aplicación móvil para generar los pagos, varios usuarios reportaron problemas con ella, ya sea por la red social X, como también auditores de La Radio.

Usuarios del transporte público en la capital, ayer (lunes) informaron fallas en la generación de códigos de pago a través de las aplicaciones. Algunos señalaron que hasta tuvieron que evadir, ya que no contaban con otro método de pago.

Uno quiere arrancar el día bien y llega @Red_Movilidad y te lo caga viejo, no genera QR ni menos cargar saldo pic.twitter.com/CIcskQRcCZ

@BancoEstado qué pasa hoy? Trato de ingresar a generar código QR de @Red_Movilidad para pagar la micro y me pasa esto… toda la mañana!! Ya he tenido q evadir en 2 micros xq no tengo otra forma de pagar. pic.twitter.com/8elBRsle8t

