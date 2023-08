Según lo anunciado por el Gobierno, desde este próximo domingo 20 de agosto, se terminará el congelamiento de la tarifa del pasaje del transporte público de la región Metropolitana. El costo subirá en $10 en el sistema RED, Metro y MetroTren Nos, exceptuando la tarifa de estudiante y adulto mayor.

Al respecto se refirió la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien fue consultada por una posible movilización frente a esta nueva alza después de la última que se realizó en octubre de 2019. La que, recordemos, desencadenó en el estallido social y luego el congelamiento de la tarifa.

“No depende de lo que crea o no, eso lo determina la ciudadanía, pero esto es una medida responsable, no solo responsable y realista, sino que también empática con las familias trabajadoras, estudiantes y personas mayores“, aseveró. Apuntando a que “el transporte público es necesario y para mantenerlo en tarifa congelada implica miles de millones, son costos del Estado y eso ha sido absorbido durante meses”.

“Nosotros hemos tomado todas las medidas como Gobierno, particularmente con relación al transporte, pensando en como cubrir de mejor forma las necesidades de la gente”, explicó. Y puntualizó que la tarifa estuvo “congelada durante años y eso ha permitido obviamente hacernos cargo del costo que le ha significado para las familias, el alza de la vida”.

En la misma línea, la ministra destacó el nuevo beneficio del Monto Máximo Mensual. “Con medidas nuevas y adicionales que son topes mensuales de $38 mil más o menos a partir de lo cual, no hay cobro. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras, que son las que más usan el transporte público”.