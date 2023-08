El exalcalde de Santiago, Jaime Ravinet, criticó duramente a la actual jefa comunal, Irací Hassler, por la propuesta de cambiar nombres de algunas calles y plazas de la comuna, con nombres de víctimas de la dictadura. Todo esto en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

La idea está a punto de convertirse en realidad, ya que este miércoles 9 se votará en el concejo municipal donde el oficialismo tiene mayoría.

En declaraciones a Pauta, el exalcalde que fue militante DC, y en la pasada elección constitucional fue candidato bajo el alero de Evópoli, fustigó la propuesta. Señaló que con el cambio buscan “aprovecharse de estos 50 años, de esta conmemoración que es muy dolorosa para Chile, pero en la cual la UP tuvo una responsabilidad muy grande y el Partido Comunista también”.

Además, calificó el episodio como “sectario y absurdo” y que los cambios deben tener la venia de los vecinos.

Por ello, señaló que en la próxima elección municipal, en 2024, realizará campaña para que Hassler (PC) deje la alcaldía.

“Es un absurdo dicho cambio de nombre, y dentro de eso, yo haré campaña para que un año más saquemos volando a esta alcaldesa, por voto popular, de manera de que esto se revierta y vuelvan los nombres tradicionales”, aseveró.

Junto con ello, declaró que “tengo una pésima opinión de la capacidad de gestión de los dirigentes del Partido Comunista”.

“La extrema izquierda no tienen ningún respeto por la historia de Chile, y las tradiciones y poco con los vecinos. La mala gestión de esta alcaldesa en materia de delincuencia, de drogas, de toma de viviendas, de comercio ambulante, se suma ahora este sectarismo. Entonces no me extraña que mañana el Concejo lo apruebe”, puntualizó.