El alcalde Rodolfo Carter, lideró —junto a cerca de 70 funcionarios municipales— el inicio de las obras de mejoras y remodelación de la población Los Quillayes como parte de la política de Recuperación de Barrios de la Municipalidad de La Florida.

En detalle, el plan considera una inversión de 600 millones de pesos para áreas verdes, iluminación, mobiliario público, arreglo de calles y veredas, pintura de blocks; programas de atención social, actividades culturales y deportivas.

“Por eso era relevante que, cuando se demuele una casa, recuperar el barrio. Este es un barrio de los últimos años de la dictadura militar, que estuvo abandonado por mucho tiempo, justamente por la presencia de la violencia, asociada al narcotráfico, ningún Gobierno había podido entrar y hoy podemos hacerlo, a través de 600 millones de pesos que fueron aprobados por el Concejo Municipal, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector”, dijo Carter.

Cabe destacar que este barrio es aquel en donde el alcalde Carter junto al municipio llevó a cabo la demolición de la última “narco-casa”, la que terminó con incidentes y la intervención de Carabineros.

En la infancia, el jefe comunal de La Florida también se refirió a la petición de un Estado de Excepción en la región Metropolitana, para enfrentar crisis de seguridad.

“No me gusta porque me recuerda la dictadura, me gusta que la gente ande libre en la calle sin temor (…) lo que ocurre en Santiago implica que las policías no tiene la capacidad”, por eso indicó que un Estado de Excepción ayudaría a las policías a tener más apoyo.