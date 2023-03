La SIP de Carabineros investiga un alunizaje que se produjo la madrugada de este jueves en La Cisterna, donde delincuentes fracasaron al intentar llevarse tres autos de alta gama.

Se trata de seis delincuentes que llegaron hasta un domicilio en calle 21 de Mayo, donde derribaron el portón perimetral para poder acceder a los tres vehículos que se encontraban estacionados. Se trataba de dos Mercedes Benz y un Jeep Grand Cherokee.

Los asaltantes también lograron vulnerar diversas medidas de seguridad y entraron a la vivienda para buscar las llaves. Pero, como no las encontraron, huyeron con las manos vacías.

En el domicilio vive una pareja de adultos mayores, quienes no se encontraban en el lugar por vacaciones. Según relató la hija de las víctimas, se trata del tercer robo ocurrido durante los últimos meses.

La mujer indicó que, como no había moradores en el domicilio, aprovecharon de guardar vehículos en su interior. Como medida de seguridad, las llaves quedaron guardadas en otra casa, lo que ayudó a frustrar el delito.

“Rompieron la entrada de la casa, dieron vuelta todo buscando las llaves, pero no estaban acá… Para ellos, no hay nada que los pare, pero afortunadamente no pudieron concretar a lo que venían”, relató.

Por su parte, el mayor de Carabineros, José Oyarce, señaló que, por las características del ilícito, todo indica que todo fue planificado con anterioridad.

“Preliminarmente, todo indica que es algo estudiado. Si usted verifica, a simple vista hay tres vehículos que llaman la atención… El modus operandi lo dice, vinieron a ver los vehículos y no sustrajeron nada más”, expresó.

De momento, no hay detenidos.