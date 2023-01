Durante las últimas semanas de calor, se ha logrado detectar un gran grupo de insectos en los árboles de diferentes comunas de la región Metropolitana. Según expertos, se trata de la chinche de arce, el que es inofensivo y no ataca a personas ni animales; ante su presencia, BioBioChile te cuenta qué hacer con el insecto que se tomó las calles de la capital.

Cientos de vecinos de diferentes comunas de la región Metropolitana denuncian la gran presencia de insectos voladores que permanecen en los árboles. Expertos señalan que se trata del chinche de arce, un insecto volador inofensivo que habita en los árboles tipo arce de la capital.

Un auditor de Radio Bío Bío, Ramón Cerda, llamó a La Radio para dar a conocer la situación que ocurre en la comuna de Macul, la que ha permanecido así durante más de dos meses.

“Buscan madera, e intentan entrar a las casas (…) Los árboles están contaminados, nadie hace nada (…) Nunca había habido estos bichos en la comuna, es raro”, indicó el auditor.

Además, uno de los afectados dice que incluso ha encontrado los insectos dentro de su casa, y asegura que ha pedido ayuda al municipio, pero no han obtenido respuesta.

En conversación con el Expreso Bío Bío de La Radio, el entomólogo, Alfredo Ugarte, dijo que “estos son Boisea trivittata, es un chinche que no pica a la gente, no trae problemas. Este le chupa la sabia a las plantas y en especial al Acer. Hasta ahora se ha mantenido exclusivamente en ese árbol, pero cuando se acaben, seguramente invadirán otras plantas”.

En esta línea, Ugarte indicó que si ven estos insectos se deben matar con un insecticida especial para insectos rastreros, ya que otros tienen menos efectividad.

“Si alguien se los come por accidente, o un perro se los come, no pasa nasa”, aseguró el entomólogo.

Con respecto con el daño que provocarían a los árboles, este sería de un menor impacto, por lo que lo más efectivo es exterminarlos.

Otros auditores denunciaron que la misma “plaga” estaría presente en las comunas de La Reina y Providencia, municipios que entregaron recomendaciones ante la presencia de las chinches de arce.

🔴 INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CHINCHE DEL ARCE 🪳 ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo controlarlo? Acá te contamos lo más importante sobre este insecto que apareció durante esta temporada en La Reina. pic.twitter.com/yHfKIsTHxG — La Reina (@MuniLaReina) December 30, 2022

CHINCHE DEL ARCE🪲

¡No hacen nada! El #calor trae consigo, #insectos como el chinche del arce, el cual busca refugio en los #árboles de #Providencia. Estos no representan ningún daño, son inofensivos, además, no es considerado una plaga. ¡Conoce más en el video!🧐 pic.twitter.com/SHE5s66xkT — Muniprovi (@Muni_provi) December 1, 2022

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar