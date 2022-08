Hace algunas semanas, a través de redes sociales, se viralizaron videos de grupos de jóvenes estudiantes reuniéndose en el Paseo Bandera y el Parque Almagro para llevar a cabo enfrentamientos tipo boxeo, los que; en ambas oportunidades, causaron la intervención de Carabineros.

Se trataba de alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y del Instituto Nacional, quienes fueron captados con guantes preparándose para iniciar una nueva convocatoria de pelea callejera.

Luego de que las imágenes de los “rounds” se difundieran, y mostraran decenas de estudiantes presenciándolos; la boxeadora desde hace más de 12 años, Alejandra Aguilar, explicó en conversación con BioBioChile que esto la motivó a ir más allá.

Aguilar contó que es vicecampeona chilena de boxeo olímpico, y además es la primera mujer profesora federada de boxeo, árbitro y jueza federada de la disciplina. “Cuando supe de las peleas callejeras, pensé que no podía dar vuelta la mirada y hacer como si esto no estuviera pasando. Nuestra labor educativa no solo se limita a la técnica del boxeo, sino también en educar a la sociedad y educar a los jóvenes y enseñarles que practicar deporte es sinónimo de una buena salud física y mental”, indicó.

Con respecto a cómo reaccionó a las peleas al aire libre, Aguilar dijo que algunos de sus alumnos que practican este deporte “llegaron contando de que los estaban invitando a competir, pero yo les dije que no lo hicieran“.

La profesora de boxeo explicó que antes de competir se consideran diferentes factores para que exista una pelea justa respondiendo a la lógica del boxeo; sin embargo, en los videos se dio cuenta de que estas no se estaban respetando. Por ello, decidió ayudarlos.

Donó equipamiento y ofrece lecciones de boxeo a jóvenes

Ante esto, Alejandra donó cabezales a los estudiantes, así como también clases gratis de la disciplina. “Ya llevamos casi 3 semanas (…) He visto un buen avance para tan poco tiempo y, sobre todo, han entendido la complejidad de este deporte, que no se trata solo de lanzar manotazos. Hay varios que quieren seguir entrenando de manera más seria y es justamente lo que esperaba de esta iniciativa”.

Otro factor que Aguilar recalca, es que los jóvenes sienten una inquietud constante por depositar su energía en otras actividades, sobre todo tomando en cuenta su inactividad durante pandemia. “Nosotros estamos en deuda con el deporte olímpico del boxeo. Al estar este estigmatizado desde hace tantas décadas (…) Si nacen este tipo de fenómenos es porque existe una necesidad. Los adultos estamos en deuda con los jóvenes. Es responsabilidad de nosotros, los adultos, educar a los jóvenes en el deporte”, manifestó la experta.

En la misma línea, la boxeadora indica que los colegios y universidades deberían volver a implementar en sus mallas extraprogramáticas la disciplina, además de realizar competencias.

Educar, masificar y petición de audiencia con Hassler

“Para mí la solución es educar, educar y educar. La connotación negativa que se le da al boxeo, es en parte por ignorancia. El boxeo dejó de ser un deporte para ‘aquel que no supiera cantar ni bailar’, como dice Rocky”, dijo Aguilar, y agregó que el boxeo se podría masificar al aire libre, así como el fútbol, con reglas establecidas y el cuidado que se requiere en todo deporte.

Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que a pesar de que las actividades estén fomentando el deporte, los jóvenes se ven expuestos a la posible acción de Carabineros debido a las masivas convocatorias a través de redes sociales, lo que constituiría a desórdenes públicos, siendo expulsados de aquellos lugares.

Finalmente, Aguilar aseguró que solicitará una audiencia con la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler, para tratar de “encausar a los estudiantes y quién sabe, poder formar buenos boxeadores que nos puedan representar en los grandes torneos y por qué no, representarnos en las olimpiadas”.