La mañana de este martes profesoras y profesores del Instituto Nacional se manifestaron a las afueras del establecimiento con un cartel que decía "A recuperar el IN". Lo anterior, tras hechos de violencia, que han obligado a volver a clases virtuales, pese a que la norma sanitaria no lo indica.

Luego de que desde mayo pasado se extendieran los hechos de violencia de los estudiantes del Instituto Nacional (IN), hoy la comunidad escolar reclama la modalidad de clases que tienen para evitar los conflictos e intervención de Carabineros.

Bajo este contexto, la mañana de este martes profesoras y profesores del IN se manifestaron en las afueras del establecimiento con la consigna “A recuperar el IN”, apoyados por el presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, Mario Aguilar.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Katia Alarcón, vicepresidenta del gremio de profesores del Instituto Nacional, se refirió a cómo han llevado las clases durante las últimas semanas.

En la instancia, explico que actualmente actúan bajo una modalidad mixta, sin embargo, Alarcón indica que junto a los demás profesores están en desacuerdo, ya que no es beneficioso para los estudiantes.

“No queremos normalizar las clases virtuales, no es posible guiar su progreso, un monitoreo, eso contribuye a una brecha de nuestros estudiantes en comparación con otros”, manifestó.

Además, comentó que “hemos presenciado hechos de violencia, agresiones, amenazas a estudiantes, el ambiente al interior del IN es inseguro, delicado, es un nivel extremo y no exageramos“.

Asimismo, dijo que hasta el momento las autoridades de la Municipalidad de Santiago no les han dado una mano. “La alcaldesa Irací Hassler no se ha acercado a la comunidad, no nos ha preguntado nada, es lamentable. Estamos inseguros y queremos que se hagan cargo, a ellos les concierne esto que nos está aquejando”, finalizó.

