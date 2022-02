Sin importarle el horario ni el lugar, un hombre intimidó con una pistola y asaltó a usuarios de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en Lo Espejo, en la región Metropolitana.

La situación, que quedó registrada en las cámaras de seguridad, ocurrió el miércoles a las 6:00 horas en el recinto asistencial ubicado cerca del denominado Barrio Chino.

En el video se observa al sujeto cuando ingresa por primera vez a las instalaciones, da una vuelta por la sala de espera donde habían tres personas, dos mujeres y un hombre, y luego se queda de pie en el exterior.

Minutos más tarde vuelve a entrar, pero esta vez saca de entre su ropa un arma con la que intimida a los usuarios. De esa forma, hurta una cartera a una mujer y busca hacer lo mismo con los otros dos pacientes, quienes logran alejarse del hombre.

Tras ello, sale del SAPU con total tranquilidad.

Uno de los afectados relató al noticiero de CHV-CNN que acudió junto a su madre al recinto tras presentar intensos dolores de cabeza y que pasadas las 5:00 horas el ladrón concretó el robo.

“Lo peor de todo es que aquí no hay guardias, no hay policías. Lo Espejo no tiene ley. Aquí nunca hay un retén móvil”, acusó.

La directora del SAPU realizó la denuncia correspondiente para que se dé con el responsables. Además, lo usuarios y funcionarios demanda mayor seguridad en el sector.

Paula Álvarez, directora del Cesfam Julio Acuña Pinzón, afirmó a BioBioChile que “ante el hecho ocurrido en nuestro servicio de urgencia realizamos la denuncia correspondiente por sobre todo porque se trata de un hecho violento aislado, nosotros no había tenido este tipo de delitos anteriormente, entendiendo que igual estamos en un territorio complejo”.

Además precisó que este jueves se recabaron todos los antecedentes del caso y el municipio solicitó mayor refuerzo en la seguridad en los recintos de salud.

Violento robo a restaurante

Este jueves también se reportó un violento robo que sujetos armados cometieron contra clientes de un restaurante en Quinta Normal.

El hecho ocurrió anoche en un local ubicado en calle Carrascal, donde los comensales compartían con tranquilidad hasta que llegaron tres individuos armados.

Los sujetos utilizaron las armas para intimidar a los clientes y quitarles sus pertenencias.