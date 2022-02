Al menos cuatro desconocidos protagonizaron la madrugada de este miércoles un robo en la Iglesia Recoleta Franciscana en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, templo que también es conocida como la iglesia de “Fray Andresito” y del cual sustrayeron una serie de especies de un gran valor histórico, además de las colectas destinadas a financiar un comedor solidario.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el fray Ronald Villalobos, fraile franciscano de dicha iglesia, precisó que “estamos tratando de digerir esta terrible noticia que vivimos”.

En ese sentido, Villalobos sotuvo que los sospechosos rompieron una antigua puerta para concretar el atraco, la cual “corresponde a la última construcción de este iglesia, que es de fines del siglo diecinueve, así que también todo un valor cultural e histórico”.

“Lo primero que hicieron fue entrar a un bazar, donde robaron algunos artículos de venta, devocionales, para después ir a las alcancías que es donde se reúnen las colectas”, enfatizó.

Asimismo, apuntó que “con estas colectas o con ese dinero de las alcancías, nosotros mantenemos la gran obra que tenemos acá en la Iglesia de la Recoleta Franciscana que es el comedor solidario de Fray Andresito, que funciona de marzo a diciembre y donde se entregan entre 100 y 150 almuerzos, para ir en ayuda de los más necesitados que vienen acá”.

Acto seguido, Ronald Villalobos señaló que los responsables del atraco ingresaron a la capilla del Sagrado Sacramento, espacio que profanaron y desde donde sustrajeron “dos candelabros de bronce que son de comienzos del siglo diecinueve, entonces hay todo un valor histórico y cultural en ellos”.

Además, Villalobos añadió que los sospechosos luego hicieron igreso a la sacristía, espacio desde donde “robaron todos los artículos que se utilizan para la misa (…) Y parte del equipo de audio”.

Consultado por un posible avalúo de las especies robadas, el fray indicó que dicho proceso no se ha efectuado por el momento, debida a que “son cosas muy antiguas, que ciertamente no pensábamos que en algún momento la iban a sustraer y no habíamos hecho esa conversión”.

“Ciertamente hay un valor histórico y cultural tremendo, porque estamos hablando de especies que son del siglo diecinueve (…) Es un atentado contra el valor patrimonial”, enfatizó.

Finalmente, el fraile franciscano de la iglesia sostuvo que “desde diciembre que han intentado ir entrando, pero no habían podido”, añadiendo que los sospechosos concretaron el ilícito a lo largo de dos horas.

Revisa aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez: