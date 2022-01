La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, informó la noche del martes que se contagio con covid-19.

A través de Twitter, la jefa comuna informó que se mantiene asintomática y que se mantendrá aislada en su domicilio para cumplir con la cuarentena de rigor.

“Uso este medio para mayor transparencia respecto de un tema que no me concierne solo a mí, sino también a quienes se reunieron conmigo”, añadió.

A pesar de que no tengo síntomas, he dado Covid positivo, por lo que deberé mantenerme aislada en mi domicilio. Uso este medio para mayor transparencia respecto de un tema que no me concierne solo a mí, sino también a quienes se reunieron conmigo. 😔

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) January 19, 2022