Durante esta mañana, Radio Bío Bío dio cuenta del robo del vehículo de un hombre en La Cisterna, quien lo iba a vender para pagar una operación de su esposa. Tras el aviso, una auditora dio cuenta de haberlo encontrado abandonado en Conchalí.

Se trata de Jorge Cerda, quien se encontraba lavando su automóvil Subaru Legacy a las afueras de su casa cuando un grupo de individuos lo abordó.

De manera violenta, y apuntándolo con armas de fuego, Jorge decidió entregar su vehículo. “Me asaltaron, desistí y entregué el vehículo, hubiese ido en contra de ellos, pero no por un balazo. El auto está impeque, la llave no está, la copia no la tengo. Tengo que ir a Carabineros, pero me lo quiero llevar”, indicó el afectado.

Una auditora de La Radio, escuchó la noticia cuando se percató que en las cercanías de su casa había un auto con las características explicadas, estacionado cerca de su casa, por lo que se contactó con Radio Bío Bío.

“La gente vio que el vehículo no era de acá. Me tuve que venir, y menos mal que el vehículo lo encontramos. Lo encontramos gracias a la señora y a los auditores de La Radio (…) Es más fácil encontrar así lo que le roben”, señaló el hombre.

También fue consultado por la presunta identidad de los asaltantes, a lo que respondió “eran unos gallos de 20 años, agresivos, con empujones y pistolas. Te pegan un balazo, y ahí la puerta giratoria… Al final ganan más ellos que uno”.

Y para finalizar, Jorge sinceró que “estoy feliz contento, muchas gracias. Lo hicimos público y tuvimos más éxito”, afirmando que vendería el auto para pagar la operación a la cadera que su esposa necesita.

Escucha la entrevista realizada por Christian Borcoski