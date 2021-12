La Seremi de Salud Metropolitana informó este miércoles la confirmación de los primeros contagios comunitarios de covid-19 bajo la variante Ómicron en la región Metropolitana.

Mediante un comunicado, informó que esto se detectó tras la secuenciación genómica desarrollada por el Instituto de Salud Pública.

Los casos Ómicron en la región Metropolitana

Se trata de tres casos, todos con síntomas leves y sin antecedentes mórbidos. De los contagiados, solo uno cuenta con dosis de refuerzo (una persona de 31 años), mientras que los otros dos (de 24 y 19) solo cuentan con el primer esquema completo de vacunas.

“Los tres casos se encuentran realizando aislamiento con seguimiento diario, al igual que los 24 contactos estrechos, que han sido identificados hasta el momento, de acuerdo con la investigación epidemiológica”, se indicó.

Además, se reportó que los tres contagiados no tienen nexo entre sí, no han viajado fuera del país y no han mantenido contacto con viajeros que hayan arrojado covid positivo.

“En la investigación epidemiológica se han identificado conductas de riesgo durante su periodo de exposición, como asistencia a locales nocturnos o participación en reuniones sociales en donde no hubo cumplimiento de medidas preventivas para covid-19″, se añadió.

Búsqueda activa

La Seremi de Salud Metropolitana informó igualmente que se realizan operativos de Búsqueda Activa de Casos (BAC) en las cercanías de los domicilios de los contagiados y a los trabajadores de los locales que ellos visitaron.

“Todos los contactos estrechos están siendo sometidos a un Test PCR para posteriormente desarrollar secuenciación genómica en caso de resultar alguno positivo. Se está verificando el estado de inmunización de los contactos estrechos y se está reforzando si es que corresponde”, añadieron.

Finalmente, realizaron un llamado sobre todo a los jóvenes a mantener las medidas de autocuidado, sobre todo en lugares con gran afluencia de público.

Hoy, se informaron 473 nuevos casos de covid-19 en la capital, lo que marca una incipiente alza en los contagios ya que el pasado miércoles la cifra fue de 293. O sea, un alza de 61,4%.