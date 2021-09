Una nueva vacunación VIP fue denunciada en la región Metropolitana, pero esta vez en la ex Posta Central. Según funcionarios de dicho recinto, el asesor jurídico del director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Luis Osvaldo Carrasco, y su esposa, habrían sido inoculados contra la COVID-19 antes que los propios funcionarios de salud del recinto.

La situación presuntamente se dio el 24 de diciembre de 2020, cuando se celebró el primer día de vacunación a nivel país, cuyo objetivo principal eran los trabajadores de las unidades de cuidados intensivos (UCI), según lo relató T13.

En la instancia los acusados, Enrique Díaz y su esposa Marta Bravo, recibieron la primera dosis de la vacuna. La situación recuerda a la denuncia realizada en la Clínica Las Condes, donde el presidente de la mesa directiva del recinto obligó a personal a vacunarlo con una tercera dosis, cuando esta aún no era autorizada por el Ministerio de Salud (Minsal).

El doctor Patricio Barría, presidente de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública, solicitó la inmediata investigación de la acusación y dijo que: “Nosotros decimos que tienen que ser investigadas, sobre todo en un tema tan sensible como las inmunizaciones, donde la fe pública es una de las cosas que jamás debe quebrarse. Ya tuvimos casos en Las Condes, donde miembros del directorio se vacunaron, esto operó de una forma similar si se comprueban los hechos (…) El abogado asesor de la dirección, Enrique Díaz, es uno de los que creemos que debe ser investigado por esto, porque efectivamente él fue visto ese día en el vacunatorio”, sentenció.

Según lo consignó el medio, el director de la ex Posta Central Luis Osvaldo Carrasco afirmó que “el asesor jurídico ese día estaba trabajando porque teníamos contingencia y son tan funcionarios de salud como los médicos que trabajan en UCI o los porteros, etc. La segunda situación, de la señora de él que se habría vacunado, me vengo a enterar recién. Es una situación que, me parece, hay que investigar para ver qué ocurrió”.

Durante esta jornada, además, se anunció una investigación sumaria para determinar responsabilidades y luego decretar sanciones.

Por último, la subsecretaria de Salud Pública reconoció desconocer este caso e instruyó a la Seremi de Salud Metropolitana investigar el caso.