Un grupo de personas denunció que aparentes detectives de la PDI habrían entrado a su propiedad empuñando un arma de fuego para recuperar un pelota de fútbol en Estación Central.

Según lo consignó CHV Noticias, el hecho se habría dado el pasado miércoles cerca de las 17:00 horas, cuando al menos 10 personas —quienes vestían ropa deportiva— irrumpieron en la propiedad, y uno de ellos tenía un arma de fuego en las manos.

El denunciante, que es parte del club de Motoqueros de Estación Central, acusó que “es un abuso de poder enorme, ellos me hicieron un forcejeo, me tomaron del cuello, me tiraron al suelo y me redujeron“.

En la misma línea, y tras el incidente, el hecho fue denunciado a Carabineros de la comuna, quienes entregaron los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En tanto, desde la PDI afirmaron que se instruyó un sumario administrativo para esclarecer la situación denunciada, con el propósito de establecer los hechos.

Finalmente, el Ministerio Público determinó una medida de protección a favor de los denunciantes de 20 días.