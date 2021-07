En total son 15 las personas detenidas en el marco de una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) que arrastró a funcionarios de la Municipalidad de Pichilemu y donde también se indagan ilícitos relacionados a tarjetas de crédito.

Se trata de una indagatoria realizada por el grupo operativo de la Jefatura Nacional de Robos y Focos Criminales, donde se persiguió a una banda delictual acusada de una serie de delitos cometidos principalmente en las regiones Metropolitana y de O’Higgins: fraude de tarjetas bancarias, soborno, falsificación de documento público, asociación ilícita, cohecho y fraude al fisco.

Según información policial, la agrupación tenía varios modus operandi. Uno de ellos fue aprovechar un resquicio legal para reclutar a personas que accedían a tarjetas de crédito, las que eran utilizadas por otros individuos para sacar dinero desde cajeros automáticos.

Así, la persona titular de la cuenta denunciaba un supuesto fraude y accedía a la devolución del dinero gracias a la nueva ley que defiende a los clientes bancarios.

Pero eso no era todo, ya que también gestionaban permisos de circulación de forma ilícita en la Municipalidad de Pichilemu, donde actuaban coordinados con empleados públicos. En este caso ya hay tres funcionarios del municipio que están en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en estos delitos.

A ello se suma a que intentaron falsificar pasaportes y cédulas de identidad en Santa Cruz, las que iban a ser utilizados para salir del país, pero este delito fue detectado a tiempo.

En una actividad realizada hoy, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, señaló que quienes están detrás de la banda son personas que usualmente salían de Chile para cometer delitos, pero que ante la pandemia no pudieron viajar y decidieron diversificar su accionar.

Agregó que por el momento se avalúa en $40 millones lo que habrían robado en estafas a bancos.

El vicepresidente Rodrigo Delgado, en tanto, resaltó la importancia de desbaratar esta banda ante las múltiples actividades que puede realizar una banda delictual “mutando a distintos negocios”.

“Las bandas criminales no son estáticas, el crimen organizado no es estático, es dinámico… Estamos en presencia de personas que habitualmente viajaban fuera de Chile y con la pandemia no pudieron hacerlo, y se dedicaron a generar delitos a nivel nacional”, agregó.