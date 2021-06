Un corte de agua en el edificio de Chile Atiende en pleno centro de Santiago impidió atender a decenas de adultos mayores que llegaron hasta la Alameda 1353.

Los afectados llegaron desde antes de las 6:00 de la mañana, a pesar del frío, hasta las oficinas del organismo público para poder realizar trámites en los primeros turnos referidos a poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

Sin embargo, cuando se acercaba la hora de apertura, se les señaló que Chile Atiende no abriría debido a que había un corte de agua en sus dependencias.

La situación molestó a los adultos mayores, quienes llamaron a Radio Bío Bío para denunciar lo ocurrido.

“Nosotros no venimos a tomar agua, pero ellos dicen que no pueden atender porque no hay agua”, señaló José.

Rosita Zabala, trabajadora del área de atención a público de dicha oficina de Chile Atiende, explicó que no han abierto sus puertas hoy ya que “estamos con problemas sanitarios graves, estamos tratando de solucionarlos”.

Aparte de la falta de agua, agregó que también los baños del servicio están tapados.

Zabala añadió que por orden de la Seremi de Salud RM no pueden abrir sus puertas y que están a la espera de novedades para poder reanudar la opción.