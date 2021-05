Una situación presuntamente “irregular” en relación a la ruptura de sellos de seguridad al interior de un local de votación, fue denunciada por algunos votantes y apoderados de mesa en la comuna de La Granja.

Según reconoció el propio encargado de local, Luis Leal, pasadas las 17:00 horas se le informó que funcionarios del Servicio Electoral rompieron las cintas que se estaban utilizando para mantener cerradas las urnas con la finalidad de poner las amarras plásticas faltantes.

Resulta que las cajas contenedoras de votos de unas 10 mesas del Colegio Christian Garden, por razones que no están claras, habían sido cerradas más temprano con cinta gris en sus extremos presumiblemente a falta de las amarras plásticas correspondientes.

Para asegurarlas se usó la misma cinta que debía utilizarse recién después de las 18:00 horas, una vez la mesa estuviera temporalmente cerrada por la suspensión del proceso electoral.

En principio pareció que se trataba de una “vulneración” de las cajas, no obstante en diálogo con La Radio el encargado del local subrayó que lo único que se buscaba era “darle mayor seguridad”.

“Todo eso fue hecho para darle mayor transparencia y mayor seguridad a las cajas. Claro se saltaron sí el protocolo de que no podían abrirlas (…) obviamente el que tuvo que haber parado al tiro (la situación) era el presidente de mesa”, detalló Leal.

“Alguna anomalía no existe, alguna mala intención tampoco. Es una situación extraña que no tenía que haber pasado (…) yo no veo mala intención con respecto a eso, sí el actuar estuvo malo”, complementó.

El encargado del local aseguró que el cambio de sellos se realizó a vista paciencia de todos los presentes (votantes, vocales de mesa y apoderados), por lo que recalcó que no hubo vulneración ni manipulación de votos.

Hasta ahora el Servel no ha entregado una versión oficial de lo ocurrido.

Lo ocurrido se difundió a través de redes sociales mediante un video que grabó una persona que fue testigo de la situación: