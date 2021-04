Un violento asalto sufrió una familia en la comuna de La Florida. Tras ser amenazados con armas de fuego, los asaltantes los maniataron de pies y manos.

El hecho ocurrió anoche cuando cuatro individuos, mediante el escalamiento, ingresaron a una vivienda ubicada en calle Santa Delia.

Ya adentro de la vivienda maniataron a sus habitantes, una pareja y dos niños, quienes también fueron amenazados muerte.

De esa forma, y por al menos 10 minutos, los asaltantes se pasearon por el hogar para reunir artículos de valor como joyas y artefactos electrónicos.

Tras ello, cargaron el vehículo de las víctimas y huyeron del lugar. Recién cuando se desataron las víctimas pudieron dar aviso del delito.

El hecho es indagado por la Brigada de Robos de la PDI, desde donde entregaron detalles de lo ocurrido.

Las víctimas no resultaron con lesiones. Por ahora no hay detenidos y no se ha encontrado el auto robado.