Sin resultados continúa la búsqueda de la expareja y principal sospechoso del asesinato de Norma Quiroga en Puente Alto a las afueras de su casa ayer lunes.

Durante este martes, la familia de la de 44 años realiza los trámites para que su cuerpo sea trasladado desde el Hospital Sótero del Río al Servicio Médico Legal para la autopsia y posterior entrega para su funeral.

Este martes el hijo de Norma, Cristián Rojas, aseguró que el exconviviente -con quien mantuvo una relación por 18 años- acosaba constantemente a su madre luego de que se enteró que ella tenía una nueva pareja.

“Esto era totalmente evitable, él tenía orden pendiente de captura (…) si lo hubieran capturado antes o puesto una medida cautelar más fuerte no estaríamos aquí”, comentó Rojas, además agregó que la expareja de su madre habitualmente portaba armas y constantemente amenazaba a su madre y a su hermana.

“Recibí un audio donde confiesa el crimen (…) él me dice ojalá no muera, me dijo ‘se me escapó un tiro"”, afirmó Rojas según lo consignado a Mega.

En la misma línea, el hijo de la víctima al igual que vecinos del sector, recalcan que el hombre fue visto merodeando la casa de Norma varios días antes para que finalmente, la atacara violentamente.

Norma denunció situaciones de Violencia Intrafamiliar (VIF) en 2012. Mientras que en 2017 y 2020 por acoso a manos de su exconviviente, quien tiene al menos 21 condenas por otros delitos.

La abordó en la puerta de su casa

Recordemos que los hechos ocurrieron pasadas las 7:30 de la mañana del lunes, cuando la víctima de 44 años se dirigía a su trabajo.

En ese momento fue abordada por su exconviviente, el que le disparó con un arma de fuego para luego darse a la fuga.

A más de 24 horas del asesinato, personal de la PDI sigue en búsqueda del paradero de la expareja de la mujer quien mantenía denuncias previas en el Ministerio Público.