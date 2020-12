El sicólogo y actual actual presidente de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda, inscribió su candidatura para ser constituyente en el Servicio Electoral (Servel).

Baranda, quien se hiciera conocido por su rol como director social del Hogar de Cristo, pretende representar al Distrito 12, que agrupa las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

La candidatura del sicólogo se presenta en colaboración con el movimiento Independientes No Neutrales.

El ahora precandidato, reconocido por su trabajo social, indicó que su postulación busca darle voz a quienes nunca la tuvieron a la hora de construir el país.

“Este desafío me emociona y compromete de gran manera. Toda la vida me ha movilizado la justicia social y esta vez no es la excepción. Para mí, es hora de dar voz a los que nunca tuvieron y construir entre todos una Constitución que nos represente por igual y haga de este un país inclusivo e igualitario”, señaló en un comunicado.

Ahora Baranda deberá reunir 700 firmas para confirmar su candidatura, las que se pueden concretar en la web del Servel.