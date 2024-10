Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Dos hombres percutaron dos disparos al aire en el servicentro de Copec en Palomares, Concepción, provocando temor entre los clientes, tras un altercado con trabajadores por no cargar combustible a un auto sin patente. A pesar de la intervención de un cliente armado con un arma de fogueo, no hubo heridos. A pesar de no haberse presentado una denuncia, Carabineros entregó los antecedentes a la Fiscalía tras revisar un video del incidente.