Con el objetivo de denunciar casos de bullying, apoderadas de la Escuela República de Perú protestaron en el frontis del establecimiento en la comuna de Hualpén, en la región del Bío Bío.

“No más bullying” y “no a la discriminación de los niños TEA” decían los carteles que portaban las apoderadas, según constató Radio Bío Bío.

En concreto, las mismas acusaron la existencia de casos de violencia escolar que desde inicios de año han ocurrido al interior del recinto.

La apoderada e integrante del centro general de padres, Margarita Merino, dijo que están cansados de no ser escuchados por los encargados del establecimiento, principalmente, por la directora.

“Que tomen acciones, que nos tomen en cuenta, que se preocupen por nuestros niños. Ahora mismo, cuando llegamos nosotros teníamos las puertas cerradas“, criticó.

“¿Y qué hizo ella (la directora)? Empezó a llamar a Carabineros, a Paz Ciudadana. No nos toman en cuenta y nos ven como personas ignorantes“, acusó.

Por ello, uno de los carteles rezaba: “Exigimos la renuncia de la directora”.

Hay casos de agresiones que se han registrado al interior del baño de la escuela y reclaman porque no se han tomado las medidas para abordar está situación.

“A mi hija le agredieron verbal y físicamente y terminaron por sacarme del colegio. Me suspendieron del colegio, me estaban obligando a firmar un documento, el cual no hice y se saltaron todos los protocolos”, aseguró una apoderada.

Asimismo, otra mujer señaló que a su hijo TEA “hace mucho tiempo que lo están discriminando, no hay asistentes. Tengo que andar todo el día con mi hijo en el colegio”.

En tanto, otra apoderada sostuvo que su hijo “recibió bullying. Tengo videos grabados de palabras de él diciendo el bullying que sufría“.

Consultados por La Radio, desde la Dirección de Administración Educación Municipal (DAEM) de Hualpén señalaron que han tomado las medidas para abordar el tema y se reunieron con las apoderadas. Así lo destacó el director del departamento Rubén Salazar.

“Hemos revisado todos los protocolos de todos los establecimientos desde el año pasado. Por lo tanto, es una materia que conocemos muy bien”, aclaró.

Por esto, afirmó que “si hubiese un bullying, evidentemente vamos a colocar todo nuestro equipo al servicio de ese establecimiento”.

“Vamos a potenciar también el equipo de convivencia de allí para saber un poco más de dónde se originan estas denuncias”, sostuvo.

Las apoderadas, que también piden la salida de la directora, esperan que se tomen medidas para abordar los casos de violencia escolar y recalcaron que seguirán movilizadas.