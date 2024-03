El sector productivo y empresarial de la zona reaccionó con entusiasmo al anuncio del Grupo CAP y la empresa Aclara de que llevarán adelante una alianza para desarrollar proyectos de tierras raras limpias.

Ambas compañías acordaron crear una nueva empresa para generar productos con valor agregado, claves para la descarbonización.

Aclara ha desarrollado una innovación única en el mundo para el proceso de extracción y tratamiento de tierras raras, llamado Cosecha Circular de Minerales, el cual está patentado y es un sistema que nace de la investigación y se caracteriza por no usar tronadura, chancado ni molienda, no usar agua de fuentes naturales, no generar residuos industriales líquidos, y hacer un cierre de faena con forestación de especies nativas.

Productos con valor agregado

Esta innovación y el potencial de convertir al país en un proveedor estratégico global de minerales críticos para la electromovilidad y la tecnología, es una de las mayores fortalezas de la unión entre ambas empresas, pues CAP ingresará inicialmente a la propiedad de filial en Chile de Aclara, con opción de ingresar también a la sociedad matriz.

Además, ambas compañías acordaron crear una nueva empresa para generar productos con valor agregado con base en aleaciones de hierro y tierras raras, las cuales se usan como materia prima para la fabricación final de magnetos permanentes.

Nicolás Burr, gerente general de CAP, afirmó que esta sociedad representa un importante paso hacia la descarbonización.

Por su parte, Ramón Barúa, gerente general de Aclara Resources, comentó el entusiasmo que tienen por esta alianza con CAP, un socio estratégico de importante presencia en la región del Bío Bío y con vasta experiencia metalúrgica para el desarrollo de productos con valor agregado.

Aclara está desarrollando actualmente el primer proyecto de tierras raras en Chile en la comuna de Penco, el que considera una inversión de US$130 millones y proyecta una generación de 400 empleos directos y 2.200 indirectos en la zona. Una iniciativa que ha tenido dificultades para evaluarse ambientalmente debido a la oposición de algunas agrupaciones.

Crecimiento e inversión

Se espera que próximamente el proyecto sea reimpulsado con importantes modificaciones derivadas del largo proceso que ha enfrentado. Por esto, en el sector productivo valoran esta alianza que según Álvaro Ananias, presidente de la CPC Bío Bío, representa una gran oportunidad.

“Más que nunca necesitamos del desarrollo de inversiones en nuestra región, para poder crecer y salir de este nivel de estancamiento económico que estamos viviendo en el país”, afirmó.

Aclara posee un proyecto valorado en US$1.200 millones para la producción de tierras raras en Brasil, Módulo Carina, que es cerca de cinco veces mayor al proyecto en Penco. También tiene inversiones en Perú y estudia un proyecto de separación de tierras raras para mayor integración vertical y valor agregado a sus productos de Chile, Brasil y Perú.