El anuncio no fue bien recibido por el rubro, ya que si bien están de acuerdo con un sistema de recaudo único, no quieren que lo establezca el ministerio, sino por el rubro.

El pago electrónico con tarjeta en los microbuses del Gran Concepción anunció el Ministerio de Transportes, sistema que será licitado este año y su implementación se prevé para 2025. El anuncio, sin embargo, no cuenta con el respaldo de los empresarios de la locomoción colectiva licitada, quienes desean implementar su propia tecnología.

Era un anuncio esperado por más de 20 años y que sorpresivamente hizo el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, tras la reunión sobre la puesta en marcha del Plan Más Movilidad, que apunta a mejorar el desplazamiento vehicular en la intercomuna a partir del llamado Súper Martes.

La autoridad aseguró que durante el 2024 será licitado el sistema de recaudo electrónico en los microbuses del transporte regulado del Gran Concepción, tecnología que será financiada por el Estado -para implementarse durante el próximo año- y que no incidirá en un alza del pasaje, señaló el subsecretario.

Consultado Daza, no quiso decir si la iniciativa contaba con el respaldo de los microbuses licitados. La respuesta, sin embargo, la entregó Luis Quiroz, dirigente del gremio, señalando que no estaban de acuerdo con un sistema de pago automático financiado por el Ministerio y de allí aclarando la información entregada por el subsecretario, no consensuada con el sector, subrayó.

Aumento de flota para Súper Martes

Sobre las medidas para mejorar y hacer más fluido el desplazamiento vehicular a partir del martes 5 de marzo, cuando se inicia oficialmente el año escolar, el subsecretario de Transportes confirmó el aumento del 30% en la circulación de micros, lo que será fiscalizado desde la Secretaría Regional Ministerial.

Además hay coordinación con Carabineros y la Unidad de Control de Tránsito para fiscalizar los puntos más complejos en materia vial, sobre todo en los que aún hay trabajos y donde podrían generarse atochamientos.