Los delitos violentos vuelven a preocupar sectores rurales de Los Ángeles. Una dueña de casa fue asaltada y ultrajada de su hogar en el sector rural de Laja, donde participaron cinco sujetos armados que la mantuvieron de rehén por varios minutos. Ellos robaron distintas especies del sitio.

La víctima es una dirigente vecinal del sector Puente Perales, donde se cometió el delito. Ella estaba sola, según relató, y los sujetos llegaron en un vehículo armados y violentos. La ataron de pies y manos, luego se llevaron distintas especies. La víctima señaló que ha sido la situación más extrema que ha pasado en su vida.

“No se encontró la llave porque querían llevarse el auto (…) Así que me sacaron de la bodega donde estuve encerrada para volver a buscar las llaves y fui a tratar de abrir una cortina de una ventana y ahí no me dejaron abrir la cortina. Me amarraron de pies y juntaron con las amarras de las manos, pudiendo soltarme cuando el vehículo se fue”, relató la víctima.

Los momentos fueron angustiantes, según la víctima, cuya denuncia de los hechos están en Carabineros de Laja y en la Fiscalía de Yumbel.

Respecto a los hechos delictivos en Los Ángeles en las últimas horas, gremios y autoridades angelinas se reunieron en Concepción con el general de Carabineros jefe de zona Bío Bío, César Bobadilla, para abordar más medidas de seguridad ante la delincuencia que se presenta en la zona, especialmente en la capital provincial de Los Ángeles.