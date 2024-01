Tras el cierre de la Hospedería Esteban Gumucio en Concepción, once personas perdieron un lugar donde pernoctar, entre ellos la conocida Mireya, que de acuerdo con la información entregada por auditores de Radio Bío Bío, actualmente estaría pasando las noches al exterior de un banco.

Desde la Seremi de Desarrollo Social informaron que mujer fue redistribuida a una residencia de Chillán, donde pasó los últimos días del año, sin embargo, volvió por sus propios medios a la capital regional del Bío Bío.

Y es que el cambio no debió ser fácil para ella. Mireya en el recinto emplazado en calle Manuel Rodríguez, que actualmente está cerrado, tenía su propia habitación y estaba acostumbrada a circular por el centro de la ciudad.

Es más, en una publicación de 2015, se reportaba que había sido la primera persona en ingresar a la Hospedería Esteban Gumucio.

Desde la repartición de Gobierno indicaron a BioBioChile que están realizando todas las gestiones para reubicarla y que la podría recibir en una residencia de calle Trinitarias.

Cierre de Hospedería

Fue el medio día del martes que la Hospedería, que pertenece al dispositivo Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, cerró sus puertas y dejó sin lugar para pernoctar a 11 personas en situación de calle.

Del total de 57 beneficiarios del programa, la mayoría fue reubicado en arriendos dentro de Concepción, alternativa a la que pudieron acceder aquellos con más independencia.

Otros fueron trasladados a albergues, como el Hogar de Cristo, Hogar de Ancianos en Tomé, residencia Roberto Paz y una residencia en Los Ángeles.

Sin embargo, once personas no pudieron ser reubicadas, quienes quedaron en situación de calle, informó Gabriela Gutiérrez, delegada episcopal de la Vicaría de Pastoral Social.

Recurso de fundación

La fundación responsable, Novo Milenio, presentó un recurso de reposición administrativo en contra de la resolución emitida a nombre del seremi de Desarrollo Social y Familia del Bío Bío, Hedson Díaz, para declarar admisible la postulación al programa Noche Digna, cuyas bases técnicas fueron aprobadas y quedaría la etapa de evaluación.

En el recurso, la fundación explica que quedaron fuera del programa por no presentar documento denominado “informa registro” emitido por el Ministerio de Justicia para acreditar estar inscritos en el registro de instituciones religiosas de acuerdo a la ley; sin embargo, no es aplicable a esta fundación, ya que se rige por la normativa de la Iglesia Católica y no bajo la ley de culto.

El seremi de Desarrollo Social Edson Díaz, señaló que ya están en proceso de adjudicación con otro ejecutor para continuar con el programa de noche digna.

Además señaló que el caso particular de la fundación Novo Millenio, no hubo voluntad de parte del ejecutor para inscribirse en el Ministerio de Justicia y así cumplir con lo exigido por base del concurso.