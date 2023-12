“Es irresponsable e imprudente”. Así calificó la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al proponer una mesa de diálogo con grupos “más al extremo” de la Macrozona Sur, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“Creemos que debe haber un diálogo amplio donde todos tienen que sentarse a la mesa” y que es importante que “ese diálogo esté dirigido por alguien que tenga poder político y que a la mesa se sienten todos”, indicó Consuelo Contreras, añadiendo que “la condición necesaria para que todos se sientan a la mesa es que debe haber situación de paz”.

Ante eso, desde la Acoforag declararon que “es irresponsable e imprudente que una funcionaria del Estado, que trabaja en una institución de derechos humanos y que nunca se ha preocupado de los derechos humanos de las miles de víctimas de grupos terroristas, exprese esta opinión”.

“Basta de iluminados e iluminadas que desde Santiago proponen soluciones ideológicas en circunstancias que no conocen ni tampoco han puesto un pie en el territorio y menos han sufrido lo que muchas víctimas del sur de Chile han padecido”, añadieron en un comunicado.

Si bien aseguran creer en una solución política ante la violencia en la Macrozona Sur, consideran que esta “debe salir del consenso de los habitantes que hoy están sufriendo y que conocen su origen y su solución”.

Gobierno tilda posible mesa de diálogo de “política ficción”

Es preciso indicar que tras las declaradas emitidas por Contreras, la vocera de Gobierno, ministra Camila Vallejo, dijo que “nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar, y que no podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar”.

Ahora, en particular, sobre una eventual mesa de diálogo con la CAM, respondió que es “política ficción”, ya que hasta el momento “no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo”.

“Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar porque lo central es entregar soluciones, quizá compartidas, para que logren ser estables en el tiempo y no se esfumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal”, cerró.