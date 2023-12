El Sindicato de Transporte de Pasajeros de Los Ángeles (Sintra) se sumó a la protesta nacional por la polémica Ley Uber, apuntando a cobros excesivos en las rentas que deberán pagar, a diferencia de taxis y radiotaxis.

En concreto, desde Sintra acusan que no se les está regularizando de igual forma que a estos últimos, sino que con una vara superior.

El presidente de la agrupación, René Vergara, explicó que una de las quejas es que a taxis y radiotaxis les cobran una renta presunta de un 0.3%. Esto, muy por debajo de lo que se les está exigiendo a los conductores de aplicaciones, a quienes les piden dar una boleta electrónica donde deben pagar un 13%.

“Nos quieren poner a nivel de los taxis, pero con mayor exigencia que los taxis. (…) El taxi, en este minuto, está pagando una renta presunta de un 0.3%. Y a nosotros, como conductores de aplicación, nos están pidiendo, o sea, tenemos que hacer una boleta de honorario, (por) un 13%”, detalló.

Por ello, el dirigente dijo que consideran “que es mucho” el cobro que les exige, apuntando incluso a que es injusto.

Otro reclamo tiene que ver con la cilindrada de los vehículos, donde se les piden que sean de 1.400 y donde hoy en día, la mayoría de las fabricantes de autos están elaborando City Car que no superan los 1.200. Así lo explicó la vocera del movimiento, Carolina Pedreros.

“Son de 1.200, y eso nos ha perjudicado a muchos colegas. Entiendo que quieren hacer una limpieza en harto sentido en las aplicaciones, y el Ministerio de Transporte -ellos- están eliminando por completo los City Car“, señaló.

“Ya no hay nada que hacer en ese punto, pero nosotros como conductores hemos tratado de hablar de una u otra forma con el ministro y nos ha cerrado las puertas. Le hemos mandado peticiones por todos los medios, y no hay caso. Siempre nos atiende un asesor, pero con el ministro no hay algún contacto“, criticó.

Junto con lo anterior, están solicitando que el tiempo de uso de los autos sea mayor a los 7 años.

Los dirigentes de Sintra lamentaron que no se haya podido conversar con el ministro de Transportes para darle a conocer estas y otras inquietudes.

Cabe señalar que, la ley denominada Empresa de Aplicación de Transporte (EAT) más conocida como Ley Uber, debiera comenzar a regir el 19 de enero de 2024.