Desde la Federación de Transporte y Maquinaria aseguraron que la empresa Arauco se excedió en el despido de cientos de trabajadores en todo el país debido a un solo año de malos resultados.

Si bien la empresa perteneciente al grupo Angelini confirmó hasta este martes la desvinculación de 300 trabajadores directos en diferentes plantas y oficinas a nivel nacional, fuentes del sector forestal advierten que es probable que el número aumente a cerca de 600.

En la provincia de Arauco, la actividad de bosques, aserraderos y producción de celulosa toca a más del 80% de la población, según el presidente de la Federación de Transporte y Maquinaria Forestal, Pascual Sagredo.

El dirigente asegura que también se han registrado despidos de cientos de contratistas y que, pese a la crisis en el sector, Arauco podría haberse esforzado por sostener este proceso sin tener que despedir trabajadores.

“Creemos que Arauco ha excedido en esto y, particularmente, en los masivos despidos de trabajadores. Aquí en la provincia de Arauco el 85% depende del sector forestal, y tenemos muchísimos trabajadores que han estado quedando sin empleo producto de esta política (de la empresa)“, afirmó.

En esa línea, cuestionó que la compañía dice “les ha estado yendo mal en el último año. No vamos a decir que no sea así, no tenemos por qué no creerle, pero todos los años les va bien”.

Desde el gobierno, se indicó que no han recibido información de la empresa respecto al detalle de desvinculaciones en la zona.

Por ello, el seremi de Economía en la región del Bío Bío, Javier Sepúlveda, sostuvo han estado en contacto con la compañía y con la Corporación Chilena de la Madera (Corma) para abordar el desafío que hoy enfrenta el sector forestal.

Aunque la empresa hasta ahora no se ha referido públicamente a este proceso, en una transmisión interna dirigida a los trabajadores, el gerente general de Arauco, Cristian Infante, reconoció que más de 500 personas serían desvinculadas.

No obstante, fuentes de la compañía aclararon que, en paralelo a estos despidos producto de una restructuración y fusión de áreas, Arauco estaría contratando personal en áreas productivas.