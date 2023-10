"Yo personalmente nunca he escuchado disculparse a los líderes israelíes por la muerte de civiles palestinos en estas incursiones, buscando terroristas palestinos, supuestamente", manifestó el presidente del Centro Árabe de Concepción.

El presidente del Centro Árabe de Concepción, Gustavo Dibán, entregó su mirada sobre lo que está ocurriendo entre Israel y el grupo palestino Hamás, que ha dejado miles de muertos desde ambas partes.

“A nosotros la verdad que esta situación nos genera mucha tristeza, mucha angustia, ver cómo mueren civiles por lado y lado. Creemos que cuando haya justicia para Palestina, cuando exista un Estado palestino independiente, soberano, esto va a terminar”, manifestó Dibán en entrevista con Radio Bío Bío en Concepción.

Respecto a la posición de la autoridad Palestina, el hombre señaló “que no podemos solo tomar este hecho como un hecho aislado. Aquí tenemos 75 años de historia de represión. En la Franja de Gaza viven sobre 2 millones de personas y del 70% esos 2 millones de personas, son refugiados de la guerra del 48′, que viven con electricidad un par de horas al día, les cortan el agua, con problemas de suministro”.

“Entonces, la verdad es que esta situación era predecible y adicionalmente aquello, el actual gobierno israelí en vez de buscar caminos de solución, ha presionado muchísimo más a la población de Gaza”, precisó el entrevistado.

“Nosotros creemos, estamos convencidos, que mientras no haya justicia para el pueblo palestino y tenga su Estado libre, soberano, con límites definidos, no va a haber paz en la zona”, indicó.

Guerra entre Israel y grupo Hamás

“No he escuchado ni un chileno descendiente palestino o palestino, justificar o no angustiarse por la muerte de civiles, sean civiles israelíes o sean civiles palestinos. En una guerra hay defensa y ataque. Por lo tanto, y es válido en una condición de reivindicación de un territorio invadido por otra potencia”, señaló Gustavo.

“En definitiva, nosotros creemos que esto está dentro del marco internacional, si no fuera por el tema de los civiles”, precisó.

En esta línea, el presidente del Centro Árabe dijo que “lo que nos ha pasado en esta oportunidad, al mundo palestino, es que hemos visto que se nos ha preguntado insistentemente sobre ello, y cuando la potencia de Israel hace ingresos sobre la Franja de Gaza, con la justificación de buscar terroristas, la verdad es que lo que termina obteniendo es la muerte de civiles”.

“Yo personalmente nunca he escuchado disculparse a los líderes israelíes por la muerte de civiles palestinos en estas incursiones, buscando terroristas palestinos, supuestamente”, agregó Dibán.

Dibán acusó además que “los palestinos respetamos los acuerdos, pero Israel no ha respetado los acuerdos. Entonces también tenemos que sopesar esas circunstancias. O sea, hay negociaciones, hay acuerdos y esos acuerdos hay que cumplirlos y no se cumplen generalmente por el lado israelí”.

Al preguntarle si condenan lo hecho por Hamás, Dibán dijo que “le vuelvo a insistir (…), llevamos 75 años donde Israel ha realizado estos mismos episodios en reiteradas oportunidades y no hemos visto a los periodistas estar tan interesados en que los políticos israelíes o los dirigentes israelíes condenen esos actos”.

“Nunca hemos visto a los políticos israelíes condenar esos actos. Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo y empatizamos con los civiles. No podemos no estar de acuerdo con eso”, aclaró el entrevistado.

Sin embargo, dijo que “le gustaría que ustedes tuvieran también el mismo entusiasmo para preguntarlo cuando ocurra la invasión de Israel.

“(…) Hoy día Israel está violando las leyes internacionales y está quedando impune”, sentenció.

