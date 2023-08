El emblemático Liceo Enrique Molina Garmendia (EMG) de Concepción llegó al bicentenario. Desde 1960 son más de 20 mil los alumnos que han egresado del recinto que ya cumplió 200 años. La celebración comenzó hace meses y seguirá hasta inicios del próximo año para visibilizar la realidad de este establecimiento, sus fortalezas y las mejoras que necesita para fortalecer la educación pública, comentó su rector, Julio González.

Hoy está lejos de los casi dos mil alumnos que alguna vez tuvo y piden mejoras en la infraestructura. También contar por ejemplo con una aspiradora industrial, estufas para oficinas y herramientas para los talleres. Hasta ahora dicen falta voluntad política para obtener los recursos.

“Voluntad política para que el Estado, insisto yo, realmente sea consecuente con esta valoración de que la educación es relevante para Chile. Mientras no coloque esos recursos vamos a vivir situaciones de precariedad. Por ejemplo, algunos no pueden hacer deporte porque no tienen zapatillas, porque no tienen un pantalón”, expuso el Rector.

200 años de historia y un expresidente; escritores; conocidos deportistas han pasado por sus aulas. La seremi de Educación, Elizabeth Chávez, manifestó su compromiso con el Liceo EMG.

“Tenemos grandes personajes como presidentes de la República y otros; pero además personas comunes y corrientes, hombres grandes de nuestra Región (…) Este liceo pertenece al Servicio Local de Educación Pública -SLEP- y tiene todo el apoyo de la Dirección de Educación Pública”, dijo la autoridad.

Museo del Liceo Enrique Molina

Fundado el 9 de agosto de 1823 el Liceo se ha encargado de conservar parte de su historia, en el tercer piso, está la sala de patrimonio, donde antiguas biblias, fotografías forman parte de la colección, señaló la docente Claudia Muñoz. También “Kike” un modelo anatómico del cuerpo humano que formó parte de las clases en el Liceo.

“Es parte del ritual de los estudiantes, porque ellos llegan acá, los saludan, se despiden de él y es un cuerpo que se usaba antes de las clases de biología. Tenemos también el antiguo reloj del edificio anterior. Ese reloj quedó después de que se demoliera el edificio producto del terremoto de 1960“, explicó la profesora.

Los registros con las notas de destacados alumnos también forman parte de este museo, agregó Rodrigo Parra, estudiante que con orgullo dio a conocer la historia del recinto. Una fotografía panorámica de 1927 también es parte de la colección.

“Esta no es la original. Es una copia que se tomó intacta de la foto original que se encuentra en el archivo de la UdeC de Concepción. Para aquella época, una foto que se tomara con tan amplia cobertura no era muy bien vista en esa época. Entonces esta fue una de las primeras fotos panorámicas del establecimiento en sí“, sostuvo.

350 alumnos tiene hoy el Liceo Enrique Molina Garmendia, un liceo que también aspira a ser plurigenérico y seguir fortaleciendo la educación pública para que nuevos estudiantes puedan llevar en lo profundo del alma el Liceo 1 de Concepción.