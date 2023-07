Un mural que representa la memoria y la historia de las víctimas de la dictadura militar fue atacado por desconocidos la noche de este lunes en Concepción, región del Bío Bío. El hecho fue repudiado por el presidente del Consejo Prais Concepción, Humberto Gutiérrez Rivas, quien lo calificó como un acto de violencia contra el proceso democrático e histórico que vive el país.

En la misma línea, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) llamó a terminar con las “odiosidades de la ultraderecha” e indicó que evalúan ingresar una denuncia al Ministerio Público.

El mural lleva más de seis años instalado en calle Maipú, frente a Plaza Acevedo, en la ciudad penquista, y muestra una secuencia en la que están representados los detenidos desaparecidos; los torturados; el pueblo mapuche y la figura de Salvador Allende. Según Gutiérrez Rivas, este sería el quinto ataque que sufre el mural y el más grave, porque se destruyó la imagen del expresidente.

“Esto sucedió ayer en la tarde, prácticamente ya entrada la noche y no es la primera vez que sucede. Sabemos quienes son, pero lamentablemente no lo hemos podido pillar con las manos en la masa. Esto deberá ser castigado por la Fiscalía porque aquí se nos ataca directamente a lo que somos nosotros. Nosotros somos depositarios de la memoria y la historia nuestra, de un proceso terrible que pasó en Chile”, dijo el dirigente.

Política de negacionismo

Gutiérrez Rivas señaló que este ataque responde a una política de negacionismo de la derecha, que pretende borrar el legado del gobierno de Allende y el sufrimiento de las víctimas de la represión.

“La derecha, con su política de negacionismo, lo está aplicando no solamente en Concepción -ataques-, sino en otras partes del país. Entonces hay una política negacionista de ese sector que pretende que los 50 años que nosotros queremos conmemorar dentro de un proceso democrático histórico, dentro de una armonía, podríamos decirlo entre comillas, la derecha se dedica a otra cosa”, afirmó.

El presidente del Consejo Concepción anunció que harán llegar su queja a las autoridades, pero reconoció que no tienen cómo identificar a los responsables. Además, expresó su temor de que estos ataques se reproduzcan y sean más frecuentes a medida que se acerque la fecha del 11 de Septiembre, día en se cumplirán 50 años del Golpe Militar. Sin embargo, aseguró que no se dejarán intimidar y que restaurarán el mural las veces que sea necesario.

En tanto, la diputada Acevedo lamentó el hecho y dijo que “no es la forma de ver lo que son los 50 años. Si bien es cierto, hay una situación de lo que fue el gobierno de Salvador Allende; pero otra cosa es lo que se quebró el 11 de septiembre del año 73. Nosotros hablamos de ese periodo hacia el 90, que es lo que a nosotros nos lleva a conmemorar lo que fue la figura de Salvador Allende. Creemos que no es la forma, no es la actitud que tenemos que actuar cuando hablamos de que queremos terminar con las odiosidades en nuestro país“, concluyó.