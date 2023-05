"Tengo absoluto convencimiento de mi inocencia". Esa es parte de la declaración con la que Aldo Sanhueza asumió como consejero constitucional por el Bío Bío. Lo anterior, pese a la denuncia por abuso sexual en su contra. Su comunicado expone que como fue electo con una amplia votación, "me obliga la confianza depositada por mis votantes".

Fue a través de un comunicado oficial que Aldo Sanhueza confirmó que asumirá el cargo de consejero constitucional por la región del Bío Bío. Esto, luego de la denuncia por abuso sexual en su contra.

Sanhueza manifestó en su texto: “tengo absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó”.

También agregó que “siempre mantuve mi total inocencia sobra la acusación formulada, cuyos hechos negué en su oportunidad enfáticamente”.

Lo anterior hace alusión a un hecho ocurrido el 29 de marzo de 2019 al interior de un bus Pullman Tur. La víctima acusó que el ahora consejero le había tocado la vagina por encima de la ropa.

Luego que la denuncia se viralizara, Aldo confirmó la existencia de esta denuncia en su contra por “actos inapropiados”. Pese a sus descargos, el Tribunal determinó que no se acercara a la víctima.

A raíz de esto mismo, durante este miércoles presentó su renuncia al Partido Republicano.

Pese a todo, ahora ratificó su decisión de asumir su nuevo cargo. Los hechos los niega tajantemente y mantiene su inocencia.

“Reafirmo mi compromiso como consejero”

En su texto, expone que decidió renunciar a su partido por la repercusión política que pudo generar.

“Reafirmo mi compromiso como consejero constitucional para el cual fui electo con una sólida votación por la ciudadanía de la región del Bío Bío. A ello me obliga la confianza depositada por mis votantes, a quienes les aseguro que asumiré el cargo con el compromiso de defender las ideas de la libertad”, manifestó.

Lea aquí el comunicado