La verdad de las "ofensas al pudor" de consejero republicano Aldo Sanhueza: fueron tocaciones a mujer

El republicano Aldo Sanhueza Carrera, recién electo consejero constituyente por la región del Bío Bío, realizó tocaciones en contra de la pasajera de un bus camino a Concepción. Así consta en el expediente judicial de la causa que, horas más tarde, se terminaría cerrando bajo acuerdo con la tipificación de “graves ofensas al pudor”.

Según antecedentes recopilados por BBCL Investiga, los hechos se remontan a 2019. Fue la madrugada del 29 de marzo que la víctima viajaba en un bus de la empresa Pullman Tur. De acuerdo al ente persecutor, a la altura del enlace Penco de la Ruta 150, la afectada “fue tocada en la vagina –por encima de la ropa- por Aldo Sebastián Sanhueza Carrera”.

El hombre fue detenido por Carabineros ese mismo día, luego de que la mujer denunciara los hechos. Sólo horas después, se realizó la audiencia de formalización en contra de Sanhueza ante el Juzgado de Garantía de Concepción.

En la instancia que se prolongó por apenas cinco minutos, la fiscal especialista en delitos sexuales, Jocelyn Briceño Ardiles, le imputó a Sanhueza la autoría del delito consumado de “graves ofensas al pudor”. Oportunidad en la que la persecutora también ofreció la suspensión condicional del procedimiento.

En buenas cuentas, se trata de una figura procesal que implica un acuerdo voluntario entre el imputado y la fiscalía. Algo que difiere de una supuesta imposición del tribunal como argumentaría más tarde Sanhueza.

En efecto, en una versión que se conocería días antes de que fuese elegido con la segunda mayoría de votos en la región del Bío Bío, el actual consejero adujo que sus descargos fueron desestimados por el tribunal y que éste por sí sólo determinó la medida.

“Como declaré en esa oportunidad, tanto a Carabineros, la fiscal de turno y el juez de garantía, yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa (…) Pese a mis descargos, el tribunal resolvió suspender el procedimiento con la condición de que no me acercara a la víctima”.

Aldo Sanhueza