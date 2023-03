Una niña de 6 años con trastorno del espectro autista salió sin ningún tipo de resguardo desde su colegio en Los Ángeles, en la región del Bío Bío, y se mantuvo sola por casi media hora en la vía pública.

La madre afirmó que el recinto no ha explicado cómo la pequeña niña se fue, sin que alguien lo notara.

El hecho ocurrió este martes, cuando la escolar salió del recinto educativo al oriente de Los Ángeles, presuntamente tras un descuido de una apoderada que se retiró del lugar y dejó el portón abierto.

Al menos, esa fue la explicación que le dieron a su madre, Camila Aldea, a quien le pidieron que fuera presencialmente al establecimiento para informarle del hecho.

Incluso a Camila le llegó una conversación de un grupo de Whatsapp, donde personas alertaban de una menor caminando sola en cercanías del colegio.

Desaparición de niña desde el colegio: No fueron 30 segundos

En diálogo con Radio Bío Bío, la apoderada indicó que los docentes le aseguraron que solo fueron 30 segundos los que estuvo extraviada; lo que puso en duda, ya que su hija fue hallada por personas totalmente ajenas a la escuela caminando a un par de cuadras del lugar.

“La misma tía me dijo ‘nosotras salimos en auto a buscarla, pero no quería subir’ (…) ahí pensé, si fueron 30 segundo o un minuto, no pudo haber ido muy lejos, pero en realidad Josefa estuvo casi 20 minutos fuera del colegio y fue encontrada a casi tres cuadras del establecimiento”, indicó la madre de la menor.

Añadió que tras ir al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) para interponer un reclamo, le dijeron que debía llevar un informe escrito emanado desde la escuela, donde se detalle la situación.

Sin embargo, aseguró que sin mayor justificación se lo negaron desde la dirección del establecimiento, por lo que emplazó a las autoridades a disponer de mayor seguridad en la escuela.

“Después de esta situación, la verdad es que mi principal reclamo es que mejoren la seguridad del colegio, que tengan a una persona que pueda encargarse de que no entre cualquiera y se pueda llevar a cualquier niño o que cualquier niño pueda salir”, enfatizó.

Radio Bío Bío solicitó al DAEM un pronunciamiento al respecto, donde se indicó que lo podrán hacer cuando recopilen todos los antecedentes de este hecho.