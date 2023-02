El dueño de una barbería indicó que un sujeto le intentó vender la figura de Condorito que fue robada durante la madrugada de este martes en Concepción, región del Bío Bío, la que posteriormente fue recuperada.

En conversación con BioBioChile, Cristian Muñoz, propietario de la Barbería JC -ubicada en calle Rengo- precisó que “pasó un tipo a la barbería ofreciendo un Condorito. Yo pensé que era un Condorito de revista y no le di importancia, le dije que se fuera del local”.

“Al salir del local veo una estatua de Condorito y yo sin saber que era la estatua que estaba en la Municipalidad y le dije al tipo ‘¿qué andas haciendo con eso?’ y que lo fuera a devolver donde correspondía”, agregó.

Eso sí, la situación no se detuvo allí, ya que el individuo le pidió ayuda para cargar la figura en cuestión, a lo cual se negó. “Cerré la barbería y me metí para adentro”, explicó, en un hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad del local.

“Cuando cierro la barbería veo que está la estatua de Condorito al lado, un poco más allá afirmada, así que hable al grupo de WhatsApp que tenemos con los locatarias acá en el centro y pregunté si pertenecía a alguien, ya que pensé que era de algún local de heladería”, continuó su relato.

Ante ello, Cristian apuntó que “nadie me respondió, así que lo metí al local y pensé que no iba a faltar la persona que lo reclame y se lo devuelvo. Pasó la noche y al día siguiente llegué acá y me di cuenta que andaban las noticias del Condorito, que era el de la Municipalidad”.

“No dudé en llamar de inmediato en la Municipalidad y les dije que tenía el Condorito acá en el local, así que no pasaron ni cinco minutos y la Municipalidad llegó acá, llevándose al monito y dándome las gracias”, cerró.

Finalmente, el dueño de la barbería entregó su testimonio a personal de la Policía de Investigaciones, incluyendo las características del sujeto que le ofreció la figura de Condorito.

La figura había sido instalada el pasado 2 de febrero, en honor a su creador René “Pepo” Ríos Boettiger, quien fue nombrado Hijo Ilustre de Concepción.

Cabe mencionar que se trata de una impresión en 3D. Esta significó una inversión de $8 millones para la ciudad, ya que se trata de un modelo único, elaborado en Santiago, región Metropolitana.