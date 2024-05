"No corras, vamos a pescar": la invitación que pudo haber salvado a Ayrton Senna de su trágica muerte

Antes del GP de San Marino de 1994, el médico de la Fórmula 1, Sid Watkins, confesó que pudo haber cambiado el destino de su amigo.

Este 1 de mayo se conmemora el fallecimiento del legendario Ayrton Senna, que perdió la vida en 1994 al colisionar de manera fatal en Imola, durante el GP de San Marino de la Fórmula 1.

A treinta años de su deceso, hubo un hecho que sigue dando vueltas entre fanáticos y fanáticas que hoy conmemoran otro aniversario más del adiós del brasileño.

Amigo de Senna e histórico doctor de la F1, Sid Watkins, conversó con el galardonado piloto y le propuso no correr aquel domingo en San Marino. En aquel contexto, ya había impacto en Italia por la muerte de Ronald Ratzenberger, paradójicamente, un día antes del fatal accidente de Senna.

En la película homónima del expiloto, el médico británico detalló que tras lo que pasó con su símil austriaco, “Ayrton estaba muy consternado y hasta llegó a llorar”.

Fue ahí que Watkins conversó con Senna y le dijo: “Has sido tres veces campeón mundial, eres el hombre más rápido del mundo. ¿Por qué no te retiras, yo me retiro también y nos vamos a pescar“.

Tajantemente, el de Sao Paulo respondió con un “Sid, no puedo retirarme” y decidió ponerse a punto para la carrera que le terminó arrebatando la vida y a la vez, inmortalizándolo como la leyenda que es y sigue siendo para el deporte motor.

