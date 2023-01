"Es un perro callejero que no tiene dientes". Así fue la crítica del parlamentario Leonidas Romero, por la gestión de la Contraloría frente a hechos de corrupción e irregularidades en el Bío Bío. Concejales de municipios de la región también presentaron sus molestias.

Diputados y concejales del Bío Bío realizaron duras críticas a la Contraloría Regional, producto de importantes irregularidades que han salido a la luz y que no han sido sancionadas en materias administrativas ni denunciadas a la Fiscalía.

Fue a raíz de los antecedentes que en los últimos años ha entregado a la Contraloría respecto de situaciones denunciadas sobre la Municipalidad de Chiguayante, y las respuestas recibidas, lo que detonó el cuestionamiento del diputado Leonidas Romero.

El parlamentario señaló que la realidad ha demostrado que el organismo no es severo frente a las irregularidades.

“Uno piensa que la Contraloría es como un doberman, que muerde y aprieta, pero al poco andar uno se da cuenta que la Contraloría es un perro callejero que no tiene dientes, no ladra, no hace nada, solamente sugiere”, dijo Romero.

Otra autoridad que compartió la apreciación del parlamentario fue el concejal de Chiguayante, Carlos Hidalgo, quien puso en tela de juicio un acuerdo del municipio con la Contraloría, a través del cual el organismo revisa y da luz verde a las licitaciones.

“Lamentablemente, los organismos fiscalizadores no están haciendo su trabajo. A mí me llama mucho la atención, en lo particular el convenio que se jacta nuestro municipio que tiene con la Contraloría, y al parecer este convenio estaría permitiendo irregularidades”, indicó el concejal.

En relación a otros hechos conocidos en los últimos años, como la pérdida de recursos en la construcción del edificio consistorial de Coronel y la estafa a varias municipalidades que contrataron un laboratorio cuyas mamografías resultaron ser falsas, el diputado, Eric Aedo, dijo que es necesario que la Contraloría sea dura frente a situaciones que vulneran la probidad administrativa.

“Creo que los niveles de corrupción en los municipios de la región del Bío Bío se han elevado estos últimos años. La Contraloría, junto con las auditorías que hace internas, tiene que poner esos antecedentes en la Fiscalía para que se abra una investigación penal”, detalló.

A esa situación, dijeron las fuentes, se suma el que muchas de las indagatorias de la Contraloría Regional se dilatan en el tiempo y otras quedan finalmente sin sanción.