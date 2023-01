Tras dos meses de rehabilitación, personal del Sernapesca liberó al pingüino magallánico que varó herido en la comuna de Lota, en la región del Bío Bío. La mascota institucional, Chungungo, lo informó en redes sociales con un llamativo video.

Luego de varar y ser rescatado por la Armada, el ejemplar fue enviado al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián de Concepción, donde se corroboró que presentaba una herida profunda en la zona pectoral, además de deshidratación y evidenciar signos de dolor y decaimiento.

En ese momento, la Armada informó que el pingüino no podía nadar ni caminar a causa de su lesión.

Rehabilitación para su liberación

Por ello recibió tratamiento en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastián, donde fue preparado para “retornar a su hábitat”, señaló la médico veterinario, Gabriela del Águila, encargada de fauna marina de dicha casa de estudios.

Su alta llegó a 60 días de iniciado el tratamiento, siendo liberado en cercanías de la Caleta Tumbes de Talcahuano, instancia en la que participó personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Al respecto, la jefa de gestión ambiental de dicha entidad en el Bío Bío, Astrid Guerra, recalcó que esta especie se encuentra “protegida y en categoría de vulnerable”.

“Desde Sernapesca hacemos todo lo posible siempre para salvaguardar la conservación de las especies y, en el caso particular de los pingüinos, se encuentran protegidos y están bajo una veda de 30 años, debido a que la especie Magallánica se encuentra en categoría de vulnerable, mientras que el pingüino de Humboldt está en peligro de extinción”, explicó.

Asimismo recomendó a la población que en caso de presenciar una especie marina no molestarlos, alimentarlos ni manipularlos, además de alejarlos de las mascotas.

Registro de la liberación del pingüino magallánico

La mascota institucional de Sernapesca, Chungungo, compartió por sus redes sociales el momento exacto de la liberación del pingüino magallánico, llamando la atención el audio del registro.

“¿Qué piensa un pingüino antes de ser liberado?”, se lee en el video para continuar con un hilarante relato de las dudas y sentimiento del animal.

“Nada más lindo que volver al mar, me encanta. Lo que no me encanta va a ser la explicación que voy a tener que darle a mi mamá de por qué no llegué a la casa en dos meses. Cómo le explico que me hice una herida, varé, me ayudaron, me rehabilitaron y aquí estoy, pero no me va a creer, así que el reto me llega sí o sí“, se escucha en el registro.

Tras dudar unos minutos y cuestionarse: “¿qué hago?, no quiero enfrentar la realidad, ni mis problemas, ! Ayuda¡”, se observa al ejemplar ingresar al mar.

Es preciso indicar que el personaje de Chungungo tiene por objetivo entregar información de forma más dinámica para llegar a diferentes tipos de público.