Dos delincuentes, un hombre y una mujer, resultaron volcados en un auto robado tras un accidente en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, mientras eran seguidos por el dueño del vehículo sustraído, quien corresponde a un chofer de aplicación.

En específico, el hecho se registró en el sector Los Mañíos en plena Ruta 160, lugar donde chocaron contra una barrera peatonal y derribaron un semáforo.

La situación tuvo se génesis durante la madrugada de este viernes, cuando -a eso de las 03:30 horas- los responsables del hecho le robaron su automóvil al afectado en el sector de Boca Sur.

Lo anterior, luego de amenazarlo con un cuchillo en su cuello cuando supuestamente habían llegado a su destino.

En conversación con Radio Bío Bío, el afectado indicó que los responsables del robo, tras solicitar su servicio, “iban con destino hacia Collao, y en ese trayecto me dijeron si podía pasar a buscar a la mamá de esta chica a Candelaria”.

“Al momento de llegar al punto donde supuestamente estaba la mamá, la chica que venía atrás me puso un cuchillo en el cuello y el tipo que venía al lado me sacó las llaves y me puso la cuchilla en el estómago. Traté de forcejear con el tipo hasta poder bajarme”, agregó.

A su vez, luego de sufrir el robo del móvil, la víctima salió en su búsqueda acompañado de algunos amigos, viéndolo pasar por la Ruta 160 cuando se tomaba un café en un servicentro, dando paso a una persecución.

Si bien los responsables del hecho resultaron ilesos tras el volcamiento, fueron agredidos con palos por personas que evitaron su intento de escape desde el sitio del suceso, quedando con fracturas y fuera de riesgo vital.

Tras el accidente, ambos fueron detenidos por personal de Carabineros, reportándose que los dos delincuentes cuentan con antecedentes policiales.