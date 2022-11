Tras el requerimiento de algunas autoridades del Bío Bío de evaluar decretar Estado de Excepción en la provincia de Concepción tras los últimos atentados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que "no son las condiciones" para determinar esa medida.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó por el momento decretar Estado de Excepción en la provincia de Concepción tras los últimos atentados registrados en la zona. El más reciente, ocurrido ayer martes, se produjo a 800 metros de la Gobernación Regional y dos kilómetros de la Plaza de Armas.

Cada vez son más los actores políticos que se suman a la petición que realizó el gobernador de Bío Bío, Rodrigo Díaz, de evaluar decretar dicha medida constitucional. Otros, en tanto, como la diputada Candelaria Acevedo (PC) considerar que el requerimiento “es simple demagogia, una medida populista”.

Al respecto, el subsecretario indicó que las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos utilizan situaciones como la detención de unos de los líderes o visitas de autoridades para desarrollar hechos de violencia.

“Generalmente esa respuesta (de las organizaciones delictuales) implica un aumento de los hechos de violencia fuera de las zonas habituales”, explicó.

Sobre la petición en particular, Monsalve aseveró que “creo que no están las condiciones o no son las condiciones para decretar un Estado de Excepción, evidentemente son motivo de preocupación”.

De igual forma dijo estar al tanto de la preocupación que tiene la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, y del gobernador Rodrigo Díaz.

“Esperamos en los próximos días tener un comité policial en la región, pretendo asistir a ese comité y lo que queremos es fortalecer nuestras medidas de control y vigilancia para evitar que estos hechos ocurran”, cerró.

Atentados en la provincia de Concepción

El martes un ataque incendiario destruyó una retroexcavadora en las obras del nuevo puente Ferroviario en el sector de Costanera en Concepción.

El hecho ocurrió antes de las 06:00 horas de este martes, a unos 800 metros de la Gobernación Regional y dos kilómetros de la Plaza de Armas.

Previamente, el 9 de noviembre, se registró una situación similar, donde desconocidos quemaron dos maquinarias en la obra para conectar a Concepción con Chiguayante, ubicada en la costanera.

El 11 de noviembre también hubo un ataque incendiario donde se destruyó un camión grúa en una faena forestal en el sector El Tollo de Cobquecura, en el límite entre Bío Bío y Ñuble.