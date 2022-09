El Tribunal Supremo de Renovación Nacional revisará una presentación que se realizó en contra de la diputada Francesca Muñoz, donde se le piden explicaciones por sus dichos en contra del expresidente Sebastián Piñera y se le acusa de no hacer vida partidaria privilegiando al Partido Social Cristiano.

La parlamentaria se defendió y anunció que está estudiando acciones legales por injurias y calumnias.

Fue un militante y consejero del partido a nivel regional quien acusó al Tribunal Supremo de Renovación Nacional a la diputada e integrante de la misma colectividad, Francesca Muñoz, de emitir declaraciones en contra del expresidente Sebastián Piñera tras la reunión que sostuvo la cúpula partidaria con el exmandatario.

Isaac Quevedo está detrás de esta presentación y aseguró que no corresponde que la diputada Muñoz emita declaraciones públicas donde cuestiona la capacidad de la directiva de RN y de Sebastián Piñera como un eventual integrante de una nueva convención constitucional. Agregó que hace tiempo la parlamentaria manifiesta este tipo de opiniones.

¿Qué dijo la diputada Muñoz sobre Piñera?

Los cuestionamientos surgen por un video difundido, donde se refiere a la reunión que mantuvo la directiva con el expresidente en el marco de las conversaciones por el proceso constituyente.

“Como Renovación Nacional debemos escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y al menos eso es lo que yo he estado haciendo. Y no se puede salir con una figura como el expresidente Piñera, y con mucho respeto lo digo, porque él no representa a la ciudadanía, él está alejado y por eso no participó de la campaña del Rechazo y que venga a aparecer ahora es un error y no es una buena señal para la ciudadanía”.

“Yo quiero ver a renovación nacional en terreno, escuchando a las personas, en la calle, en las ferias, en las organizaciones sociales, y el expresidente no representa eso”, cerró.

Diputada evalúa acciones legales

Tras el requerimiento del consejero, Muñoz dijo que RN tiene que seguir siendo un partido democrático y defendió sus críticas a Sebastián Piñera, ya que no es militante del partido. Además aseveró estar estudiando acciones legales por injurias y calumnias.

El denunciante agregó que esta reclamación el Tribunal Supremo de RN ya fue acogida y que se está a la espera de la designación de un fiscal para que sea revisada y que espera que se sancione con la congelación de la militancia o con la expulsión a la diputada, a quien además acusó de estar más enfocada en la creación de su propio partido, el Social Cristiano.