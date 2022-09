Durante la jornada de este jueves, parlamentarios de la región del Bio Bío exigieron al Gobierno promulgar pronto la ley que sanciona con penas más duras el robo de madera.

De acuerdo a los diputados, a pesar que el trámite del proyecto que endurece las sanciones por este delito cerró hace más de dos semanas, el Gobierno no la ha promulgado.

“Ha sido aprobada hace más de 15 días, aún no se promulga”

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) y presidente de la comisión investigadora de robo de madera, Eric Aedo, reclamó al Gobierno y a la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, agilizar el proceso, ya que aún queda pendiente analizar el reglamento, el que demoraría al menos unos 6 meses más.

“Le plantee directamente a la Ministra la necesidad de que el Gobierno promulgue ya la ley respecto del robo de madera. Informaron en ese instante que el decreto estaba confeccionado, en la revisión jurídica y que iba a ser enviado a toma de razón para su promulgación”, señaló Aedo.

Por su parte, la diputada de la Unión Democrática Independiente (UDI), Flor Weisse, llamó al Gobierno a dar explicaciones del por qué no ha avanzado con la promulgación de la ley.

“La verdad, las explicaciones las tiene que dar el Gobierno por no poner en primerísimo lugar un tema que hoy es relevante para la mayoría de los chilenos, particularmente en la provincia de Arauco”, acusó Weisse.

Asimismo, la diputada añadió que se encuentran a la expectativa de poder sancionar a la brevedad y con mayor dureza a quienes cometen estos tipos de ilegalidades en la Provincia de Arauco.

“La ley de robo de madera se había estado esperando por mucho tiempo, después de 2 intentos fallidos. Hoy que ha sido aprobada, hace más de 15 días, aun no se promulga”, aseguró.

En relación a lo anterior, la diputada de la DC, Joanna Pérez, explicó que a fines de agosto terminó el trámite de la ley de robo de madera en el Congreso, de ahí el ejecutivo tiene 30 días para promulgar. A pesar de este plazo, calificó como exceso esperar hasta último día.

“Nos parece excesivo tomarse esos 30 días, puesto que no se condice con las urgencias en estas materias que presenta el Gobierno, porque mientras tanto no se promulga y no empieza a regir sus efectos esta ley, nosotros tenemos bandas criminales que se organizan, que están generando delincuencia, que están atentando con vidas en la zona”, criticó la diputada.

“Dotar al Estado de herramientas eficaces”

Desde el Ministerio del interior insistieron en que se debe poner el foco en entregar las herramientas necesarias para sancionar este delito.

Manuel Monsalve, subsecretario del interior, se refirió a esta situación argumentando que más allá de endurecer las penas frente a estos incidentes, se requiere además dotar a los órganos del Estado para una mejor persecución de los hechos ilícitos.

“Lo razonable respecto al robo de madera, es justamente dotar al Estado de capacidades en materia de cómo se investiga, cómo se sanciona. Y nosotros vimos durante mucho tiempo que se colocaban focos sólo en aumento de penas, pero no en dotar al Estado de herramientas eficaces para detener, procesar y sancionar a las personas“, afirmó el Ministro.

Recordemos que este proyecto, una vez promulgado, busca sancionar con más de 100 UTM, poco más de 5 millones de pesos a quienes sean sorprendidos robando madera. En el caso de que se haya ocupado violencia las penas pueden ser incluso de cárcel.