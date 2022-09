El cuidador que resultó herido tras el ataque armado al Molino Grollmus en Contulmo detalló lo ocurrido y confirmó que mantiene 19 perdigones aún alojados en su cuerpo. El hecho adjudicado por Resistencia Mapuche Lafkenche dejó otros dos afectados, entre ellos el dueño de las instalaciones, Carlos Grollmus Thiele, de 79 años, a quien le amputaron una pierna.

El trabajador es Cristian Cid, exmilitar de 48 años, quien tras lo ocurrido el 29 de agosto en el emblemático molino sigue en riesgo de perder uno de sus ojos producto de un grave trauma ocular.

Internado en el Hospital Naval de Talcahuano, el cuidador detalló a El Mercurio que en dicha jornada “me dispararon cuatro o cinco veces, a tres metros de distancia, y tengo municiones en el pecho, en la clavícula y en la cabeza”. En total, son 16 los perdigones que mantiene en el cuerpo.

Según indicó, cuando comenzaron los disparos, los que se extendieron por aproximadamente media hora, él estaba junto a su padre haciendo una ronda de vigilancia.

Los agresores, que portaban escopetas y pistolas, les habrían indicado que “esto no va a parar hasta que suelten a (Héctor) Llaitul”. Recordemos que el líder de la CAM fue detenido por diversos delitos y actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel El Manzano.

También afirmó no entender por qué el Gobierno no se querelló por la Ley de Seguridad del Estado o la Antiterrorista tras el ataque y aseveró no tener miedo a mostrar su rostro porque “las víctimas no pueden mantenerse en la impunidad y el abandono”.

Es preciso indicar que este jueves se conoció que la justicia declaró admisible la querella presentada por el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, donde incorpora elementos y acciones que revisten carácter terrorista.