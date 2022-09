En un informe que hizo llegar a la Corte de Apelaciones de Concepción en respuesta a un recurso de amparo, el Presidente Gabriel Boric aseguró que las detenciones de Héctor Llaitul y su hijo Ernesto se ajustan a derecho y afirmó no tener antecedentes de que sean víctimas de torturas.

El mandatario hizo llegar los antecedentes requeridos por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió un recurso de amparo en favor del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y su hijo Ernesto, quienes se encuentran en prisión preventiva tras ser acusados de diversos delitos por parte de la Fiscalía.

La acción legal fue ingresada por el ciudadano Juan Soto Vargas, apuntando en su escrito que ambos comuneros estarían siendo perseguidos a través de antecedentes y pruebas inventadas por el jefe de Estado.

Boric indica no tener antecedentes sobre torturas

En el informe que evacuó el Presidente Gabriel Boric personalmente con su clave única, aseguró que en ambos casos la privación de libertad se encuentra dispuesta conforme a derecho, ordenada por la autoridad judicial competente, de acuerdo a la constitución vigente y el código procesal penal.

Además, y producto de que el recurrente aseguraba que padre e hijo viven una situación que equivale a una tortura, indicó que no tiene ningún antecedente sobre esto, así como tampoco de alguna causal de inimputabilidad que les pudiere afectar.

Contactado por Radio Bío Bío el abogado defensor Rodrigo Román no se quiso referirse al tema, argumentando que él no era comentarista y que no iba a responder nada sobre lo que dijera o no el Presidente Gabriel Boric, refiriéndose a él como muchacho.

Respecto a cómo se involucra el Gobierno en las causas de ambos, el mandatario explicó en el escrito que las querellas presentadas por la Delegación Presidencial del Bío Bío y por el Ministerio del Interior son anteriores a las detenciones del Héctor Llaitul y su hijo.

En ese mismo contexto, pidió al tribunal de alzada rechazar el recurso de amparo, en que el recurrente si bien no hizo ninguna solicitud ni explicó qué perseguía, los ministros decidieron admitir a trámite.