Fue una protesta donde una veintena de mujeres exigieron una respuesta eficaz al inconveniente que hace meses se presenta en el suministro del agua que tienen en la localidad de San Carlos de Purén de Los Ángeles en la región del Bío Bío.

Una de ellas fue Gloria Soto, quien comentó que se ha enfermado por consumir el agua y aseguró que no está correctamente tratada.

“Hace seis años llevo una bacteria pilory en el estómago. Me he hecho estudios y todo lo que me dicen los médicos ´tiene que ser el agua que tú consumes en el pueblo´(…)”, detalló Soto.

El presidente del comité del APR, Jorge Bastías, afirmó que todavía no se hace el traspaso oficial, y precisamente los mismos problemas administrativos han generado algunos inconvenientes con los recursos.

Camiones aljibe

El alcalde Esteban Krause, aclaró que si bien el destrabar el tema le corresponde en gran medida a Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el municipio ha colaborado con cinco camiones aljibe para tratar de subsanar la complicación de las familias.

El jefe comunal indicó que los Comité de Agua Potable Rural son independientes de los municipios, pero aun así deben mantener una comunicación con Obras Hidráulicas para evitar este tipo de inconvenientes.

Krause agregó que se sumarán más camiones aljibe que se contratarán por la Onemi, asimismo, se pidió una reunión con la cartera de Obras Públicas para ver cómo se va a trabajar en la materia.